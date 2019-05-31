الخطة التشغيلية للهلال الأحمر في ليلة 27 رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوضح مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبيد بن مسحل العتيبي، أن الخطة التشغيلية ليوم الجمعة الموافق 26 / 27 رمضان 1440، تبدأ في تمام التاسعة مساء وتستمر حتى الرابعة صباحا، وذلك بتغطية جميع جوانب الحرم المكي الشريف بالخدمة الإسعافية، وتتلخص الخطة في التالي:

تغطية برحة باب علي أمام الحرم المكي الشريف بـ 4 فرق إسعافية، وتغطية محبس الجن بفرقتين إسعافيتين تحت المظلات، ودعم هذه المواقع بفرق من مركز العزيزية والعوالي وعرفات في حالة استدعاء ذلك.

الموقع الثاني: تحت كبري الخريق، مكونة من فرقتين إسعافيتين وفرقة عناية وفريق درجات نارية.

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المراكز الإسعافية الداعمة (الحجون، العدل، الحمراء)، في حال الحاجة لها.

الموقع الثالث: فرق تمركز مشروع جبل عمر، وفرقة تتمركز في المسفلة بعد نقطة الخرزة، وفرقة تتمركز بالتفاف فندق مكارم المصافي، وفرقة تتمركز في شعب عامر، وفرقة تتمركز في أبراج الوقف، وفرقة تتمركز في مواقف النقل بجرول، وفرقة تتمركز في مواقف النقل في المسخوطة.

الموقع الرابع: دراجات نارية: فرقة دراجات نارية تتمركز في المسفلة، وفرقة دراجات نارية تتمركز في الشبيكة، وفرقة دراجات نارية تتمركز في أجياد المصافي، وفرقة دراجات نارية تتمركز في الهجلة، وفرقة تتمركز في أجياد السد.

هذا بالإضافة للفرق داخل الحرم المكي الشريف، حيث هناك 4 مراكز إسعافية و16 نقطة تمركز.