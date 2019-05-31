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الملك سلمان يعلن ختام أعمال القمة العربية الطارئة بمكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ختام أعمال القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة.
وناقش قادة ورؤساء الدول العربية في القمة العربية الطارئة بمكة وضع حد للتدخلات الإيرانية في المنطقة، حيث أكّدوا على أن أمن الخليج والدول العربية جزء لا يتجزأ، كما نددوا بالممارسات الإرهابية الإيرانية في المنطقة.
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