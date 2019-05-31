شكرا لقرائتكم الملك سلمان يعلن ختام أعمال القمة العربية الطارئة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-31 الملك سلمان يعلن ختام أعمال القمة العربية الطارئة بمكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ختام أعمال القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة. Advertisements وناقش قادة ورؤساء الدول العربية في القمة العربية الطارئة بمكة وضع حد للتدخلات الإيرانية في المنطقة، حيث أكّدوا على أن أمن الخليج والدول العربية جزء لا يتجزأ، كما نددوا بالممارسات الإرهابية الإيرانية في المنطقة.









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