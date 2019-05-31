شكرا لقرائتكم فيديو.. البرهان: السودان سيظل جزءًا أصيلًا من التحالف العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-31 فيديو.. البرهان: السودان سيظل جزءًا أصيلًا من التحالف العربي متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أكّد عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي في السودان، إدانة الخرطوم للاعتداءات الإيرانية الأخيرة على المملكة ودولة الإمارات. Advertisements وأضاف البرهان أمام القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة أن السودان سيظل جزءًا أصيلًا من التحالف العربي.









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