شكرا لقرائتكم شاهد بالصور.. لقطات من القمة العربية الطارئة برئاسة الملك سلمان بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-31 شاهد بالصور.. لقطات من القمة العربية الطارئة برئاسة الملك سلمان بمكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة انطلقت مساء الخميس فعاليات القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز. وناقشت القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة التهديدات الإيرانية في المنطقة وتدخلاتها بدعم الميليشيات المتطرفة وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي الإرهابية. كما نددت القمة بالجرائم الإرهابية الإيرانية باستهداف ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات، وأيضًا استهداف مضختي النفط في المملكة. Advertisements









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. لقطات من القمة العربية الطارئة برئاسة الملك سلمان بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.