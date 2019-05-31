شكرا لقرائتكم أبو الغيط في القمة العربية: الأمن العربي القومي كلٌ لا يتجزأ ولن نقبل بأي تهديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أبو الغيط في القمة العربية: الأمن العربي القومي كلٌ لا يتجزأ ولن نقبل بأي تهديد
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العرب لا يقبلون أبدًا أن يُمس أمنهم أو أن تُهدد مصالحهم.
وأضاف أبو الغيط أمام القمة العربية الطارئة بمكة ” إننا نقف في بقعة مباركة متحدي الكلمة لإيصال الرسالة إلى العالم”.
وأضاف أن العرب عبر التاريخ لا يبتدرون غيرهم العداوة، ولا ينشدون إلا الاستقرار والسلام، ولكن لا يقبلون أبدًا الضيم، ولا يقبلون أبدًا أن يمس أمنهم واستقرارهم.
وتابع نتحدث اليوم بصوت واحد، مؤكدًا أن تهديد أمن المنطقة أو تهديد شعوبها أو تعريض مقدراتها للخطر أمر غير مقبول ولن يكون، مؤكدًا أن الأمن العربي القومي كلٌ لا يتجزأ وسلسلة واحدة لا تتجزأ حلقاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو الغيط في القمة العربية: الأمن العربي القومي كلٌ لا يتجزأ ولن نقبل بأي تهديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.