2019-05-31

أبو الغيط في القمة العربية: الأمن العربي القومي كلٌ لا يتجزأ ولن نقبل بأي تهديد

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العرب لا يقبلون أبدًا أن يُمس أمنهم أو أن تُهدد مصالحهم.

وأضاف أبو الغيط أمام القمة العربية الطارئة بمكة ” إننا نقف في بقعة مباركة متحدي الكلمة لإيصال الرسالة إلى العالم”.

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وأضاف أن العرب عبر التاريخ لا يبتدرون غيرهم العداوة، ولا ينشدون إلا الاستقرار والسلام، ولكن لا يقبلون أبدًا الضيم، ولا يقبلون أبدًا أن يمس أمنهم واستقرارهم.

وتابع نتحدث اليوم بصوت واحد، مؤكدًا أن تهديد أمن المنطقة أو تهديد شعوبها أو تعريض مقدراتها للخطر أمر غير مقبول ولن يكون، مؤكدًا أن الأمن العربي القومي كلٌ لا يتجزأ وسلسلة واحدة لا تتجزأ حلقاتها.