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فيديو.. السيسي: أمن الخليج يرتبط ارتباطًا عضويًا بالأمن القومي لمصر
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن القمة العربية تنعقد اليوم في ظل تهديدات غير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربي.
وأضاف السيسي أمام القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة أن أمن الخليج يرتبط ارتباطًا عضويًا بالأمن القومي لمصر.
وشدّد السيسي على أن العرب ليسوا على استعداد للتفريط بأمنهم القومي، مضيفًا أن العرب كانوا ومازالوا دُعاة سِلم واستقرار.
وأضاف أن الهجمات التي تعرّضت لها المرافق النفطية بالسعودية والخليج تُمثل أعمالًا إرهابية صريحة، وينبغي العمل بكل الوسائل لردع مرتكبي الهجمات على المرافق النفطية بالسعودية والخليج، وينبغي تدعيم قدراتنا الذاتية على مواجهة التهديدات الإرهابية، وينبغي أيضا التعامل مع جميع مصادر التهديد لأمن المنطقة، ولا معنى للحديث عن مقاربة استراتيجية للأمن القومي دون معالجة أزمات دول المنطقة، وكذلك لا بد من إيجاد حلول للأزمات في سوريا وليبيا واليمن.
وختم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقوله “اجتمعنا لنوجه رسالة تضامن مع السعودية والإمارات”.
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