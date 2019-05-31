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الملك سلمان: منطقتنا تواجه تحديات استثنائية تهدد الأمن العربي
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أكّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمام قادة ورؤساء القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة: “إننا نجتمعُ اليومَ لبحثِ ما نُواجهُه من تحدياتٍ استثنائيةٍ تُهددُ الأمنَ العربي”.
وأضاف أن القمة العربية تبحث أيضًا تهديدات إيران للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وكذلكَ حرية التجارةِ العالميةِ واستقرار الاقتصادِ العالمي.
وكانت القمة العربية برئاسة الملك سلمان قد انطلقت منذ قليل في قصر الصفا بمكة المكرمة أطهر بقاع الأرض بجوار بيت الله الحرام لبحث التداعيات والتدخلات الإيرانية الخطيرة في المنطقة.
وشدّد الملك سلمان على أن عدم اتخاذ موقف رادع وحازم لمواجهة الممارسات الإيرانية في المنطقة هو ما قادها للتمادي والتصعيد.
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