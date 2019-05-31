شكرا لقرائتكم الملك سلمان أمام قادة العرب : شعوبنا استطاعت مواجهة المكائد الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-31 الملك سلمان أمام قادة العرب : شعوبنا استطاعت مواجهة المكائد الإيرانية متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أكّد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمام قادة ورؤساء الدول العربية المشاركة في القمة العربية الطارقة بمكة المكرمة أن شعوبنا العربية استطاعت مواجهة المكائد الإيرانية. Advertisements وأضاف خادم الحرمين الشريفين، خلال القمة العربية، إن قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى. وأضاف الملك سلمان: “علينا جميعاً السعي لجعلِ العالمِ العربي مركزاً اقتصادياً وثقافياً مؤثراً في العالم، بما يعكسُ مقدراتِ دولنا وشعوبنا الاقتصاديةِ والثقافيةِ والتاريخية. وتابع خادم الحرمين الشريفين قائلاً: “أدعوكم إخوتي للوقوفِ وقفةً جادةً وحازمةً للدفاعِ عن هذه المكتسبات”.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان أمام قادة العرب : شعوبنا استطاعت مواجهة المكائد الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.