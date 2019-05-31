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2019-05-31 فيديو.. الملك سلمان في صورة تذكارية مع قادة الدول العربية متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة شهدت القمة العربية الطارئة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التقاط صورة تذكارية مع قادة الدول العربية قبيل بدء القمة. Advertisements وكانت القمة العربية الطارئة قد انطلقت منذ قليل، في مكة المكرمة، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمناقشة وبلورة موقف حازم وموحد تجاه ممارسات إيران وتدخلاتها المارقة في المنطقة.









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