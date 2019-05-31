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2019-05-31 برئاسة الملك سلمان.. انطلاق فعاليات القمة العربية الطارئة بمكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements انطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وتسعى القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة لبلورة موقف مُوحّد تجاه التدخلات الإيرانية في المنطقة، خاصة بعد جرائمها الإرهابية الأخيرة باستهداف السفن التجارية قبالة الإمارات، ومضختي النفط في المملكة.









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