شكرا لقرائتكم فيديو.. الملك سلمان يستقبل قادة ورؤساء وفود القمة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-31 فيديو.. الملك سلمان يستقبل قادة ورؤساء وفود القمة العربية يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في أعمال القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة. Advertisements وكان قادة الدول العربية قد بدأوا منذ قليل التوافد على قصر الصفا بمكة المكرمة إيذانًا بانطلاق القمة العربية التاريخية بمكة المكرمة.









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