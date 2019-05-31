الان تتابع في بيانهم الختامي .. القادة العرب ينددون بالتدخلات الإيرانية العدائية في شؤون المنطقة و يدعون إلى موقف حازم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 29 دقيقة - 2:29 ص, 31 مايو 2019 م التعليقات: 0 أدان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في مكة ،اليوم،تعرض أربع سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية في المياه الاقليمية للإمارات، والتي طالت ناقلة نفط إماراتية وناقلتي نفط سعوديتين وأخرى نرويجية، عادًا ذلك تطوراً خطيراً يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم

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