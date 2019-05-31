السيسي: أمن الخليج يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي لمصر

جدة - عمرو شويل قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن أمن الخليج يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي لمصر، مضيفا: “اجتمعنا لنوجه رسالة تضامن مع السعودية والإمارات”.

وأضاف خلال القمة العربية الطائة في مكة المكرمة، أنه لا بد من إيجاد حلول للأزمات في سوريا وليبيا واليمن.

وأضاف: “لا معنى للحديث عن مقاربة استراتيجية للأمن القومي دون معالجة أزمات دول المنطقة”.