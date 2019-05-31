الان تتابع السيسي: أمن الخليج يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي لمصر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن أمن الخليج يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي لمصر، مضيفا: “اجتمعنا لنوجه رسالة تضامن مع السعودية والإمارات”.
وأضاف خلال القمة العربية الطائة في مكة المكرمة، أنه لا بد من إيجاد حلول للأزمات في سوريا وليبيا واليمن.
وأضاف: “لا معنى للحديث عن مقاربة استراتيجية للأمن القومي دون معالجة أزمات دول المنطقة”.
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