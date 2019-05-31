شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: القمة ستضع حداً للتصرفات غير المسؤولة للنظام الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أدان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت أدان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت السعودية والإمارات، مؤكداً أن القمة ستضع حداً للتصرفات غير المسؤولة للنظام الإيراني، مؤكداً إدانة بلاده واستنكارها لهذه الاعتداءات، والوقوف إلى جانب الأشقاء ضد هذه الاعتداءات، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة هذه التحديات، آملاً أن تخرج القمة بقرار صريح لإدانة هذه الاعتداءات غير المقبولة. وأكد البرهان أن السودان سيظل نصيراً للتحالف العربي لتحقيق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق، داعياً لاستئناف الحوار السلمي لحفظ وحدة وسيادة اليمن وحقن دماء أبنائه، استناداً إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشدد على موقف السودان الراسخ الداعم لنضال الشعب الفلسطيني، من أجل تحقيق حل لقضيته العادلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إعادة الأمن لسوريا.



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