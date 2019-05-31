شكرا لقرائتكم خبر عن إعلاميو ومراسلو العالم: المملكة رائدة في خدمة الإسلام وقضاياه والتضامن الإسلامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أشاد عدد من الإعلاميين المشاركين في تغطية وقائع أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية الطارئتين والقمة الإسلامية الـ14، بالدور المهم والريادي للمملكة وسعيها الدائم والمستمر لتوحيد الصفّين العربي والإسلامي، والعمل على ما يخدم كل القضايا العربية والإسلامية، منوهين بالتجهيزات والتسهيلات الإعلامية التي وفّرتها وزارة الإعلام لنقل وتغطية هذه القمم المهمة.

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وأكدوا أن استضافة المملكة للقمم الثلاث تهدف إلى وحدة الصف العربي والإسلامي، معربين عن أملهم أن تخرج هذه القمم الخليجية والعربية والإسلامية بنجاح كبير حيال قضايا المنطقة خصوصا التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية.

ونوّه مدير «موقع تونس» الإلكتروني منذر بالضيافي بدعوة خادم الحرمين الشريفين الداعية إلى وحدة الصفّين العربي والإسلامي، وبما تقدمه المملكة من جهود شاهدة للعيان لخدمة الإسلام وقضاياه، فيما أكد مراسل التلفزيون الصيني تشاوي لي أهمية عقد هذه القمم الهادفة إلى التضامن الإسلامي، مشيرا إلى اهتمام الإعلام الصيني بكل وسائله الإعلامية بعقد هذه القمم الهادفة إلى وحدة الصف العربي، مشيرا إلى أن العالم يترقب باهتمام بالغ ما ستسفر عنه أحداث هذه القمم، وما يخرج من قرارات حيال قضايا المنطقة، منوها بالتسهيلات الموفّرة للإعلاميين لتغطيتهم أحداث هذه القمم الثلاث التي يفخر بها جميع الإعلاميين.

من جهته، ثمّن مراسل وكالة الأنباء المغربية دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد تلك القمم، مبينا أن عقدها في هذا الوقت يُكسبها أهمية كبيرة، لاسيما أنها تُعقد بجوار البيت الحرام في مكة المكرمة وعلى أرض المملكة العربية السعودية، حيث تسعى تلك القمم نحو العمل على إيجاد توافق كامل بشأن العديد من الملفات المهمة التي سيناقشها القادة للتوصل إلى رؤية وحلول لها، مؤكدا أن التجهيزات التي تقدمها وزارة الإعلام بالمملكة تُعدّ مفخرة للإعلامين كافة، ودعما لهم لنقل وقائع وأعمال هذه القمم المهمة.