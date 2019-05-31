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قال أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته بالقمة العربية الطارئة المنعقدة في مكة المكرمة إن العرب لا يبتدرون غيرهم بالعداوة ولكن لا يقبلون الضيم .
وأضاف أمين الجامعة العربية أن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا تجاوزت الخطوط الحمراء.
وأكد أبوالغيط أن تهديد أمن الملاحة وطرق التجارة يمثل تصعيدًا خطيرًا.
وقال "إن الميليشيات ما دخلت بلدا إلا أفسدتها". مشددًا على أن أمن الخليج من أمن العرب.
أبو الغيط: أمن الخليج من أمن العرب .. الميليشيات الحوثية تجاوزت الخطوط الحمراءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-31
قال أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته بالقمة العربية الطارئة المنعقدة في مكة المكرمة إن العرب لا يبتدرون غيرهم بالعداوة ولكن لا يقبلون الضيم .
وأضاف أمين الجامعة العربية أن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا تجاوزت الخطوط الحمراء.
وأكد أبوالغيط أن تهديد أمن الملاحة وطرق التجارة يمثل تصعيدًا خطيرًا.
وقال "إن الميليشيات ما دخلت بلدا إلا أفسدتها". مشددًا على أن أمن الخليج من أمن العرب.
31 مايو 2019 - 26 رمضان 1440
01:51 AM
أكد أن تهديد أمن الملاحة وطرق التجارة يمثل تصعيدًا خطيرًا
قال أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته بالقمة العربية الطارئة المنعقدة في مكة المكرمة إن العرب لا يبتدرون غيرهم بالعداوة ولكن لا يقبلون الضيم .
وأضاف أمين الجامعة العربية أن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا تجاوزت الخطوط الحمراء.
وأكد أبوالغيط أن تهديد أمن الملاحة وطرق التجارة يمثل تصعيدًا خطيرًا.
وقال "إن الميليشيات ما دخلت بلدا إلا أفسدتها". مشددًا على أن أمن الخليج من أمن العرب.
، أبو الغيط: أمن الخليج من أمن العرب .. الميليشيات الحوثية تجاوزت الخطوط الحمراء ،
المصدر : الخليج 365
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