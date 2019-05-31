، أبو الغيط: أمن الخليج من أمن العرب .. الميليشيات الحوثية تجاوزت الخطوط الحمراء ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن تهديد أمن الملاحة وطرق التجارة يمثل تصعيدًا خطيرًا

قال أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته بالقمة العربية الطارئة المنعقدة في مكة المكرمة إن العرب لا يبتدرون غيرهم بالعداوة ولكن لا يقبلون الضيم .

وأضاف أمين الجامعة العربية أن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا تجاوزت الخطوط الحمراء.

وأكد أبوالغيط أن تهديد أمن الملاحة وطرق التجارة يمثل تصعيدًا خطيرًا.

وقال "إن الميليشيات ما دخلت بلدا إلا أفسدتها". مشددًا على أن أمن الخليج من أمن العرب.