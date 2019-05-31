، وكأنها تنطق.. صورة معبرة من أمام الحرم المكي تجمع قادة الخليج ،

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من أقدس بقاع الأرض.. من أمام الحرم المكي الشريف كانت تلك الصورة المعبرة لقادة الدول الخليجية، في هذا الظرف التاريخي الذي تعيشه الأمة، لتعبر عن وحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات وتهديدات نظام الملالي التي تستهدف الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وكأنها تنطق الصورة التي التقطها المصور الملكي بندر الجلعود؛ لتؤكد عزم قادة وزعماء الخليج على مواجهة تلك التحديات والمخاطر التي تحيق بالمنطقة، وتقوض من الاستقرار والتنمية، وترفض التدخل الإيراني السافر في شؤون الدول الخليجية والعربية، ومشروعهم الاستيطاني التوسعي الإرهابي، وتهديدهم المستمر للملاحة الدولية.
وهو الهدف الأكبر من دعوة المملكة لأشقائها لهذه القمة الطارئة؛ انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية، وأهمية التكاتف وتوحيد الصف، وهو ما شدد عليه خادم الحرمين الشريفين بقوله: "إن المملكةَ حريصةٌ على أمنِ واستقرار المنطقة، وتجنيبها ويلات الحروب، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لكل شعوبِ المنطقة بما في ذلك الشعب الإيراني. وستظل يد المملكة دائماً ممدودة للسلام، وسوف تستمر بالعمل في دعمِ كل الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".
وكأنها تنطق.. صورة معبرة من أمام الحرم المكي تجمع قادة الخليجياسر نجدي الخليج 365 2019-05-31
من أقدس بقاع الأرض.. من أمام الحرم المكي الشريف كانت تلك الصورة المعبرة لقادة الدول الخليجية، في هذا الظرف التاريخي الذي تعيشه الأمة، لتعبر عن وحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات وتهديدات نظام الملالي التي تستهدف الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وكأنها تنطق الصورة التي التقطها المصور الملكي بندر الجلعود؛ لتؤكد عزم قادة وزعماء الخليج على مواجهة تلك التحديات والمخاطر التي تحيق بالمنطقة، وتقوض من الاستقرار والتنمية، وترفض التدخل الإيراني السافر في شؤون الدول الخليجية والعربية، ومشروعهم الاستيطاني التوسعي الإرهابي، وتهديدهم المستمر للملاحة الدولية.
وهو الهدف الأكبر من دعوة المملكة لأشقائها لهذه القمة الطارئة؛ انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية، وأهمية التكاتف وتوحيد الصف، وهو ما شدد عليه خادم الحرمين الشريفين بقوله: "إن المملكةَ حريصةٌ على أمنِ واستقرار المنطقة، وتجنيبها ويلات الحروب، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لكل شعوبِ المنطقة بما في ذلك الشعب الإيراني. وستظل يد المملكة دائماً ممدودة للسلام، وسوف تستمر بالعمل في دعمِ كل الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".
31 مايو 2019 - 26 رمضان 1440
01:47 AM
من أقدس بقاع الأرض
من أقدس بقاع الأرض.. من أمام الحرم المكي الشريف كانت تلك الصورة المعبرة لقادة الدول الخليجية، في هذا الظرف التاريخي الذي تعيشه الأمة، لتعبر عن وحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات وتهديدات نظام الملالي التي تستهدف الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وكأنها تنطق الصورة التي التقطها المصور الملكي بندر الجلعود؛ لتؤكد عزم قادة وزعماء الخليج على مواجهة تلك التحديات والمخاطر التي تحيق بالمنطقة، وتقوض من الاستقرار والتنمية، وترفض التدخل الإيراني السافر في شؤون الدول الخليجية والعربية، ومشروعهم الاستيطاني التوسعي الإرهابي، وتهديدهم المستمر للملاحة الدولية.
وهو الهدف الأكبر من دعوة المملكة لأشقائها لهذه القمة الطارئة؛ انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية، وأهمية التكاتف وتوحيد الصف، وهو ما شدد عليه خادم الحرمين الشريفين بقوله: "إن المملكةَ حريصةٌ على أمنِ واستقرار المنطقة، وتجنيبها ويلات الحروب، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لكل شعوبِ المنطقة بما في ذلك الشعب الإيراني. وستظل يد المملكة دائماً ممدودة للسلام، وسوف تستمر بالعمل في دعمِ كل الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".
، وكأنها تنطق.. صورة معبرة من أمام الحرم المكي تجمع قادة الخليج ،
المصدر : الخليج 365
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