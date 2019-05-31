، "العتيبي": قمم مكة تؤكد حرص السعودية على وحدة الصف الإسلامي ونشر السلام ،

- 1/2
- 2/2
أوضح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي أن قمم مكة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين تؤكد حرص المملكة على وحدة الصف الإسلامي وأمان مستقبل الأوطان وتبرهن أن المملكة قلب العالم الإسلامي النابض.
وتفصيلاً، أوضح "العتيبي" أن شمل المنظومة الخليجية والعربية والتعاون الإسلامي يلتئم على مشارف بيت الله الحرام لتوحيد الكلمة ونشر الأمن والسلام بين الشعوب، وما هذا إلا تجسيد لمكانة المملكة ورسالتها السامية في أن يسود الأمن والأمان كافة بقاع المعمورة وغايتها الرامية توحيد كلمة المسلمين وتؤكد اهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تعميق وتوثيق الروابط وتوحيد الصف الخليجي والعربي والإسلامي والعمل على مواجهة كافة التحديات بعزم وحزم من أجل مستقبل مشرق للعالم الإسلامي.
واختتم تصريحه، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا الحكيمة ويديم الأمن والأمان على وطننا وأوطان المسلمين.
"العتيبي": قمم مكة تؤكد حرص السعودية على وحدة الصف الإسلامي ونشر السلامعلي حفول الخليج 365 2019-05-31
أوضح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي أن قمم مكة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين تؤكد حرص المملكة على وحدة الصف الإسلامي وأمان مستقبل الأوطان وتبرهن أن المملكة قلب العالم الإسلامي النابض.
وتفصيلاً، أوضح "العتيبي" أن شمل المنظومة الخليجية والعربية والتعاون الإسلامي يلتئم على مشارف بيت الله الحرام لتوحيد الكلمة ونشر الأمن والسلام بين الشعوب، وما هذا إلا تجسيد لمكانة المملكة ورسالتها السامية في أن يسود الأمن والأمان كافة بقاع المعمورة وغايتها الرامية توحيد كلمة المسلمين وتؤكد اهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تعميق وتوثيق الروابط وتوحيد الصف الخليجي والعربي والإسلامي والعمل على مواجهة كافة التحديات بعزم وحزم من أجل مستقبل مشرق للعالم الإسلامي.
واختتم تصريحه، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا الحكيمة ويديم الأمن والأمان على وطننا وأوطان المسلمين.
31 مايو 2019 - 26 رمضان 1440
01:46 AM
أكد أنها تجسد مكانة المملكة ورسالتها السامية ليسود الأمن كافة بقاع المعمورة
أوضح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي أن قمم مكة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين تؤكد حرص المملكة على وحدة الصف الإسلامي وأمان مستقبل الأوطان وتبرهن أن المملكة قلب العالم الإسلامي النابض.
وتفصيلاً، أوضح "العتيبي" أن شمل المنظومة الخليجية والعربية والتعاون الإسلامي يلتئم على مشارف بيت الله الحرام لتوحيد الكلمة ونشر الأمن والسلام بين الشعوب، وما هذا إلا تجسيد لمكانة المملكة ورسالتها السامية في أن يسود الأمن والأمان كافة بقاع المعمورة وغايتها الرامية توحيد كلمة المسلمين وتؤكد اهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تعميق وتوثيق الروابط وتوحيد الصف الخليجي والعربي والإسلامي والعمل على مواجهة كافة التحديات بعزم وحزم من أجل مستقبل مشرق للعالم الإسلامي.
واختتم تصريحه، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا الحكيمة ويديم الأمن والأمان على وطننا وأوطان المسلمين.
، "العتيبي": قمم مكة تؤكد حرص السعودية على وحدة الصف الإسلامي ونشر السلام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "العتيبي": قمم مكة تؤكد حرص السعودية على وحدة الصف الإسلامي ونشر السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.