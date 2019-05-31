، "العتيبي": قمم مكة تؤكد حرص السعودية على وحدة الصف الإسلامي ونشر السلام ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنها تجسد مكانة المملكة ورسالتها السامية ليسود الأمن كافة بقاع المعمورة

أوضح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي أن قمم مكة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين تؤكد حرص المملكة على وحدة الصف الإسلامي وأمان مستقبل الأوطان وتبرهن أن المملكة قلب العالم الإسلامي النابض.

وتفصيلاً، أوضح "العتيبي" أن شمل المنظومة الخليجية والعربية والتعاون الإسلامي يلتئم على مشارف بيت الله الحرام لتوحيد الكلمة ونشر الأمن والسلام بين الشعوب، وما هذا إلا تجسيد لمكانة المملكة ورسالتها السامية في أن يسود الأمن والأمان كافة بقاع المعمورة وغايتها الرامية توحيد كلمة المسلمين وتؤكد اهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تعميق وتوثيق الروابط وتوحيد الصف الخليجي والعربي والإسلامي والعمل على مواجهة كافة التحديات بعزم وحزم من أجل مستقبل مشرق للعالم الإسلامي.

واختتم تصريحه، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا الحكيمة ويديم الأمن والأمان على وطننا وأوطان المسلمين.