، أول بطلة ملاكمة دُنا الغامدي: أنا ضعيفة أمام الحلويات وبالرياضة والتدريب أنقصت من وزني 80 كلجم ،

محمد بن مسعود - الدمام - لا يهمني الربح والخسارة ولكن رفع علم بلادي وإثبات وجود المرأة السعودية

كشفت أول بطلة ملاكمة في السعودية "دُنا محمد الغامدي " والتي تمتلك 9 ميداليات وحزام احتراف في الملاكمة ضعف مقاومتها أمام الحلويات، وقالت "يمكنني الاكتفاء بالحلوى والقهوة عن الأكل" لكنها في المقابل أكدت أهمية ودور الرياضة في خسارة الوزن.

وقالت: "جسمك لن يعاند مع الرياضة والدايت، إجباري سوف تنزل من وزنك". وأضافت في برنامج زوايا رمضان مع الإعلامي الدكتور عبدالعزيز الزير على قناة الرسالة أمس أن ما يهمها من خلال انخراطها في هذه اللعبة هو رفع راية بلدها المملكة العربية السعودية وإثبات وجود المرأة السعودية في الرياضة النسائية.

وقالت " لا تهمني التجارة أو الربح والخسارة في هذه اللعبة، هذا لا يعنيها ولا يهمها رأي الآخرين في ظل رضى والديها عنها وافتخارهما بها وقالت "أنا الحمدالله مشرّفة بلدي فلماذا أهتم بكلام الناس؟!".

وتابعت: "أشعر بالضيق وأصاب بالنرفزة إذا ذهبت لمول ومرت بجانبي فتاة مع والدتها لتشير إلي وتقول: أمي ملاكمة ابتعدي عنها". وردت عن سبب عدم إنزالها مبارياتها على وسائل التواصل "الانستغرام" بقولها: حتى لا يتعرف خصومي بما لدي من تكنيك ولعب معين، وكذلك خوفاً على مشاعر الأطفال من رؤية صور ومشاهد الدم.

وعن معاناتها مع السمنة كشفت الغامدي بأنها كانت في سن الـ17 من عمرها تزن 155 كلجم وسافرت إلى الأردن لإجراء عملية جراحية قص المعدة لمعالجة البدانة.

وأردفت: غير مساري وقتها أن أختي التي كانت تدرس في عمان كانت تتدرب لإنقاص وزنها، وحاولت ثنيي عن قرار العملية وبالفعل اقتنعت وقمت بتجربة التدريب وفي أول شهر حققت نزول 10 كيلوغرامات وواصلت بنزول الوزن إلى أن حققت خسارة 80 كيلوغراماً من وزني وأمضيت بالأردن 5 سنوات في التدريب وواصلت بعدها في تايلاند. واليوم أنا لاعبة ملاكمة والكيك بوكسينج ومواي تاي وسفيرة الثقافة التايلندية.