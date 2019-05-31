محمد بن مسعود - الدمام - قبل قليل.. بدء أعمال القمة العربية الطارئة برئاسة خادم الحرمين الشريفين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-31 بدأت قبل قليل أعمال القمة العربية الطارئة في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -. 31 مايو 2019 - 26 رمضان 1440 01:22 AM Advertisements بدأت قبل قليل أعمال القمة العربية الطارئة في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -. ، قبل قليل.. بدء أعمال القمة العربية الطارئة برئاسة خادم الحرمين الشريفين ،

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