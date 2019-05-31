صور.. الدفاع المدني يُنقذ عائلةً من حريق اندلع في شقتهم بالمدينة

أخمدت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة اليوم (الخميس) حريقاً اندلع في شقة سكنية بحي المستراح. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحريق نتج عنه احتجاز عائلة مكونة من ٨ أشخاص تم إخراجهم، ونقل ٤ من أفراد العائلة للمستشفى لتعرضهم لاختناق وحالتهم مستقرة. Advertisements

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