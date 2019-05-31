الأمين العام لمجلس التعاون: الاستفزازات الإيرانية الأخيرة تتطلب موقفًا موحدًا

أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أنَّ القمة الخليجية الطارئة تنعقد في ظل وضع إقليمي بالغ الحساسية والتعقيد ينبئ بمخاطر جسيمة وتحديات صعبة تتطلب من دول مجلس التعاون اليقظة والحيطة والحذر والاستعداد، ومزيدًا من التكاتف والتعاضد، للحفاظ على أمنها واستقرارها، والدفاع عن مكتسباتها وإنجازاتها ومصالحها .

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف الزياني، بانعقاد القمة الخليجية الطارئة في مكة المكرمة، بدعوةٍ كريمةٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله -، الذي يبرهن بحكمته البالغة ورؤيته الثاقبة نواياه المخلصة وحرصه المعهود على المصالح العليا لمجلس التعاون ودوله ومواطنيها الكرام.

وقال الزياني: إنَّ التواجد في هذا اللقاء المهم يؤكد الحرص على وحدة الصف الخليجي والعزم الثابت على تحقيق الأمن الجماعي الشامل لهذه المنظومة، في ظل استمرار الاستفزازات والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وما شهدته المنطقة من تهديدات وأعمال عدائية إرهابية مؤخرًا، تمثلت في تهديد سلامة إمدادات النفط من خلال الأعمال التخريبية للسفن التجارية المدنية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية، وإطلاق الصواريخ الباليستية على الأماكن المقدسة والمناطق المدنية في المملكة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أنَّ مبادرة خادم الحرمين الشريفين لعقد هذه القمة الطارئة، جاءت لتدارس الوضع المعقد الذي تعيشه المنطقة والتحديات التي تواجهها، واتخاذ موقف جاد وفاعل يكفل الحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية التي تكتسب أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي المهم لحركة التجارة الدولية، ودورها البارز في تأمين إمدادات الطاقة لدول العالم، ونموها الاقتصادي والاستثماري المتواصل، ومكانتها الإقليمية والدولية المتميزة.

