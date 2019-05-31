كادر طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز ينقذ حياة معتمر عربي من «نزيف ضاغط»

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، بقيادة الدكتور زهير هوساوي استشاري جراحة المخ والأعصاب، في إجراء عملية إزالة نزيف ضاغط على الفص الأيسر ‎الدماغي، أدّى إلى ضعف وتدهور مستوى الوعي لمريض معتمر (عربي) يبلغ من العمر ٧٤ عامًا.

وكانت الحالة الصحية للمعتمر قد تدهورت قبل وصوله إلى المملكة، وخلال أدائه مناسك العمرة لوحظ عليه صعوبة النطق مع ثقل في العضلات من الجهة اليمنى من الجسم وازدادت الحالة سوءًا قبل إدخاله إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، حيث تم إدخاله بقسم الإنعاش ومعاينته عصبيًّا وإجراء الإشاعات التشخيصية الدماغية، وتبين وجود كتل دموية متجلطة ضاغطة على أعصاب الحركة والدماغ وكذلك وجود نزيف نشط.

من جانبه، صرح الدكتور هوساوي بأنّه تمّ إجراء عملية جراحية بفتح الجمجمة وازالة الكتل النزفية مع إيقاف النزيف النشط عن طريق المنظار خلال نصف ساعة من دخول المريض الطوارئ، لافتًا إلى أنّه تمَّت إفاقة المريض وتحويله لقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى.

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وأضاف أنّه تمّت معاينة المريض بعد العملية، وتمكن من استعادة النطق كما تحسَّنت الحركة، رغم سنه المتقدم ومعاناته كذلك من قصور كلوي، مشيرًا إلى أنّه سيتم استكمال إجراءات خروجه لإتمام مناسك العمرة وقيام العشرة الأواخر.

في سياق متصل، قدّم مدير المستشفى الدكتور عبدالحفيظ علوي الشكر للفريق الطبي والطبيب المشرف على الحالة، وقال إنّ قسم المخ والأعصاب بالمستشفى يقوم بتغطية أربعة مستشفيات في المناوبات (حراء - ابن سيناء بحدا - الكامل - خليص).

وأضاف أنّ هذا القسم يعمل خلال شهر رمضان الكريم بثلاث فرق طبية، حيث تم استقبال اكثر الحالات المصابة في المنطقة المركزية في الحرم وحوادث السيارات بواقع أكثر من ٢٩ حالة، مؤكدًا أنّ المستشفى يمتلك كفاءات طبية متميزة في جميع التخصصات، تعمل بروح الفريق الواحد، ما يساعدهم على أداء مهامّ عملهم على أكمل وجه وذلك بإشراف ودعم ومتابعة من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، متمنيًّا لجميع المرضى وافر الصحة والعافية.

