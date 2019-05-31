خادم الحرمين يصل مقر انعقاد القمتين الطارئتين

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الخميس، إلى مقر انعقاد القمتين الطارئتين بمكة المكرمة.

كان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وصل إلى جدة؛ للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

كان في استقبال أمير الكويت بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل (مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة)، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت.

إلى ذلك، وصل الأمير مولاي رشيد (شقيق ملك المغرب، محمد السادس) إلى جدة اليوم، لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة، واستقبله الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز (نائب أمير منطقة مكة المكرمة) والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم.

ووصل إلى جدة أيضًا السيد شهاب بن طارق آل سعيد (مستشار سلطان عمان، قابوس بن سعيد)، للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وأمين محافظة جدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان رئيس بعثة الشرف عيد بن محمد الثقفي، ومدير شرطة منطقة مكة، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بالمنطقة.

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وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، إلى جدة، للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والأمين العامّ المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ورئيس بعثة الشرف المرافق سلطان السلطان، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

وأعرب ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن عميق شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعوته الكريمة لمشاركة قادة الدول العربية والإسلامية في شهر رمضان الكريم في القمتين الطارئتين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية وفي الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي تحتضنها جميعًا هذه البقعة المباركة التي شرفها ربنا -عز وجل- بالبيت الحرام وجعلها قبلة المسلمين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الملك حمد قوله: «انعقاد هذه القمم يعكس بجلاء شديد القيادة الحكيمة والجهود المضنية والمبادرات المتواصلة لأخينا خادم الحرمين الشريفين والدور الرائد للمملكة العربية السعودية الشقيقة في حماية الأمن القومي وتطوير العمل الجماعي العربي وفي قيادة العمل الإسلامي المشترك وإرادتها الصلبة وإسهاماتها الكبيرة لتحقيق غايتنا وهدفنا المنشود في تقوية الصف العربي والإسلامي ووحدته، وليكون قادرًا على التعاطي مع كافة القضايا وفاعلًا في التصدي للتحديات الراهنة والتي تمس أمن دولنا واستقرارها».

وأضاف: «لا شك أنّ هذه القمم وفي ظل الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين ستكون منطلقًا جديدًا ومرتكزًا قويًّا لمرحلة جديدة من التعاون والتضامن والتكامل على الصعيدين العربي والإسلامي، بما يلبي طموحات شعوبنا في مزيد من التنمية والرخاء ويتوافق مع ما تمتلكه دولنا من مقومات هائلة وموارد ضخمة قادرة أن تجعلها في مقدمة الصفوف وأكثر الدول تقدمًا، سائلين الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصلاح وأن تخرج هذ الاجتماعات بنتائج وقرارات تلبي الآمال وتحقق النصرة المرجوة لمختلف قضايانا العربية وقضايا الأمة الإسلامية»