انطلاق القمة الخليجية الطارئة بمكة

انطلقت منذ لحظات، القمة الخليجية الطارئة بعد وصول القادة إلى قصر الصفا بمكة المكرمة.

وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل، مساء اليوم الخميس، إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في أعمال القمة الخليجية الطارئة بمكة المكرمة. وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

في السياق ذاته، وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد ابو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جدة مساء اليوم؛ للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد بمكة المكرمة .

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات رئيس بعثة الشرف تركي بن عبدالله الدخيل، وسفير الامارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك ال نهيان، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.