تميّز طبي يحفّز مواطنًا على تكريم «طبيب» بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة

أشاد المواطن خالد المحيسن، أمس الخميس، بجهود الأطباء بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، بعد أن تعاملوا مع حالة طبية طارئة لطفله.

وقدَّم المواطن المحيسن، وبحضور مدير المستشفى الأخصائي أول موسى الهزازي، درعًا تكريميًا للطبيب محمد ثابت؛ وذلك عرفانًا منه ‏على ما قدَّمه الطبيب المعالج من إخلاص ومتابعة وأداء متميز، مبديًا امتنانه للطبيب «ثابت» على اهتمامه ودوره الطبي.

من جهته، عبَّر مدير مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، الأخصائي أول موسى بن محمد الهزازي، عن ‏شكره وتقديره للفريق الطبي المعالج على ما قدَّموه من جهود في ‏خدمة المرضى، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.