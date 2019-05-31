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الوفود الإعلامية المشاركة في قمم مكة تزور مجمع الملك عبدالعزيز ومعرض عمارة الحرمين

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زارت الوفود الإعلامية المشاركة في القمم الثلاث المنعقدة حاليًا في مكة المكرمة اليوم، مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين بمكة، للاطلاع على جهود الدولة في خدمة الحرمين الشريفين.

وشاهدت الوفود فيلمًا تعريفيًّا عن مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة، مستمعين إلى شرح مبسط من مساعد مدير مجمع الملك عبدالعزيز خلال الجولة على مراحل صناعة الكسوة، كما شاهدت الوفود نموذجًا حيًّا لمراحل صناعتها والآلات التقنية المستخدمة ومشاهدة صناع الكسوة خلال عملية التصنيع.

بعد ذلك زارت الوفود الإعلامية مقر معرض عمارة الحرمين الشريفين شاهدوا خلالها مقتنيات المعرض الثمينة، والتي تتمثل في الحقبة الإسلامية الأولى وحتى العهد السعودي الزاهر.

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