خادم الحرمين: عدم اتخاذ موقف رادع ضد النظام الإيراني قاده للتمادي

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: إنَّ القمة الخليجية تعقد في ظل تهديدات إقليمية أمنية، وفي ظل تحديات مباشرة تهدِّد الأمن الدولي.

جاء ذلك في مستهل كلمته في القمة الخليجية الطارئة المنعقدة مساء الخميس بقصر الصفا بمكة المكرمة.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أنَّ النظام الإيراني يتدخل في شؤون دول المنطقة ويهدّد الملاحة العالمية، مشددًا على أن الأعمال التخريبية التي طالت ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات تتطلب عملًا جادًا، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء دور إيران التخريبي في المنطقة.

وقال: «إنَّ ما يقوم به النظام الإيراني من تدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتطويرِ برامجه النووية والصاروخية، وتهديده لحريةِ الملاحة العالمية بما يهدّد إمدادات النفط للعالم، يُعد تحديًّا سافرًا لمواثيق ومبادئ وقوانين الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين».

وتابع: «إنَّ دعمَ النظام الإيراني للإرهاب عبر أربعة عقود وتهديده للأمن والاستقرار بهدف توسيعِ النفوذ والهيمنة هو عملٌ ترفضُه الأعرافُ والمواثيق الدولية».

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وأوضح خادم الحرمين الشريفين أنَّ «الأعمال الإجرامية التي حدثت مؤخرًا باستهداف أحد أهم طرق التجارة العالمية بعمل تخريبي طالَ أربعَ ناقلاتٍ تجارية بالقربِ من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وكذلك استهداف محطتي ضخ للنفط، وعدد من المنشآتِ الحيوية في المملكة، تستدعي منا جميعًا العملَ بشكل جاد للحفاظ على أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون».

وأكد خادم الحرمين الشريفين أنَّ «المملكةَ حريصة على أمن واستقرار المنطقة، وتجنيِبها ويلاتِ الحروب، وتحقيقِ السلام والاستقرارِ والازدهار لكافة شعوب المنطقة بما في ذلك الشعبُ الإيراني»، لافتًا إلى أنَّ «يد المملكة ستظل دائمًا ممدودة للسلام، وسوف تستمرُ بالعملِ في دعمِ كافة الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة».

وفي ختام كلمته قال خادم الحرمين الشريفين: إنه «لا بد من الإشارة إلى أن عدم اتخاذ موقف رادع وحازمٍ لمواجهة الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني في المنطقة هو ما قاده للتمادي في ذلك والتصعيد بالشكلِ الذي نراه اليوم»، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية من تهديدٍ للأمن والسلم والدوليين».

ودعا خادم الحرمين الشريفين إلى «استخدامِ كافة الوسائل، لوقف النظامِ الإيراني من التدخلِ في الشؤون الداخليةِ للدول الأخرى ورعايتهِ للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم، والتوقفِ عن تهديد حرية الملاحة في المضائق الدولية».