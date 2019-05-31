بالصور.. هدية خادم الحرمين من التمور تصل مسلمي البوسنة والهرسك

‬وصلت إلى جمهورية البوسنة والهرسك، اليوم الخميس، أكثر من ثمانية أطنان من التمور الفاخرة استقبلتها العاصمة سراييفو.

يأتي ذلك ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة التي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة، توزيعها في دولة البوسنة والهرسك، ضمن اعمال ومناشط الوزارة لعام 1440هـ.

ورفع المدير العامّ لمركز الملك فهد الثقافي والإسلامي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ الشكر وعظيم الامتنان بهذه المناسبة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مشيرًا إلى عنايتهما بمسلمي البوسنة والهرسك ودعمهما السخي لكل ما يخدم العمل الإسلامي، مؤكدًا أن هذه الهدية امتداد للأعمال الخيرية التي تواصل المملكة تقديمها في شهر الخير والعطاء وتجسيدًا لدورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

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ونوه آل الشيخ، بالمتابعة الحيثية والمتواصلة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز ال الشيخ لأعمال وبرامج المركز ودعم رسالته في خدمة المسلمين، والعمل على تميز الخدمات التي يقدمها المركز.

وبين المدير العام لمركز الملك فهد الثقافي والإسلامي بسراييفو، أن العمل جار على توزيع هذه الشحنة والتي تمثل جملتها 20 طنًّا على المساجد والمراكز الإسلامي في مختلف مدن البوسنة ودور اللاجئين، سائلًا الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين ويتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم.

يذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي يعد معلمًا إسلاميًا بارزًا يقصده آلاف المسلمين في الصلوات المفروضة ويقيم برامج ومناشط رمضانية متخصصة كمشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وبرامج توعوية وثقافية ورياضية يستفيد من مسلمي البوسنة ودول البلقان.

