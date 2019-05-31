مصادر «عاجل»: شرط واحد للتبرع بحفر الآبار وبناء المساجد خارج المملكة

كشفت مصادر «عاجل» صدور توجيهات عليا تقضي بحث المواطنين على عدم التعامل مع الجهات الخارجية لغرض المشاريع الخيرية، كبناء مساجد وحفر آبار وغيرها خارج المملكة، إلا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

من جانبها، أصدرت سفارة السعودية لدى غانا تعميما يتضمن تلقيها بشكل شبه دوري استفسارات واتصالات من عدد من المواطنين الذين يرغبون في القيام بمشاريع خيرية في غانا.

وأكدت السفارة، صدور توجيهات عليا تقضي بحصر الأعمال الخارجية من قبل المواطنين عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كونه الجهة الوحيدة المخولة بتسليم جميع التبرعات الإغاثية أو الخيرية أو الإنسانية لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج .

وحذرت السفارة، المواطنين، من وجود عدد من المعرفات في وسائل التواصل الاجتماعية تحت مسمى جمعيات خيرية إغاثية تستهدف المواطن الخليجي عبر طلب أموال للقيام بمشاريع خيرية كبناء مساجد وحفر آبار وغيرها، داعية إياهم إلى عدم التعامل مع الجهات الخارجية لغرض المشاريع الخيرية إلا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.