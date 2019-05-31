السعودية اليوم / عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك يصل إلى جدة



جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

وصل فخامة الرئيس شفيق جعفروفيتش العضو البوشناقي في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، إلى جدة مساء اليوم، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي رئيس بعثة الشرف المرافق هشام مشعل السويلم ، ومندوب عن المراسم الملكية.

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