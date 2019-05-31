السعودية اليوم / رئيس مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى بجمهورية أوزباكستان يصل إلى جدة



جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

وصل معالي رئيس مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى بجمهورية أوزباكستان الدكتور نعمة الله يولداشيف إلى جدة اليوم للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين في أوزباكستان رئيس بعثة الشرف المرافق هشام مشعل السويلم ، وسفير أوزباكستان لدى المملكة الوغبك مقصودوف ، ومندوب عن المراسم الملكية .

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