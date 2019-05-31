انت الان تتابع تفاصيل خبر انطلاق القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 12:51 صباحاً - انطلقت فجر يوم الجمعة، أعمال القمة العربية الطارئة التي تعقد في مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، التي دعا لها الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتشارك قطر في القمة العربية الطارئة، بوفد رفيع المستوى يمثلها رئيس الوزراء، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في قصر الصفا بمكة.

وافتتحت القمة بكلمة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي قال إنه "من غير المقبول أن تنجر المنطقة إلى فصول جديدة من التوتر"، مطالباً بـ" تحركاً عربياً لمواجهة التهديدات التي تواجهها".

من جانبه دعا ملك السعودية المجتمع الدولي إلى الوقوف تجاه التحديات التي تواجهها المنطقة، متهماً إيران ومن أسماها بـ"الجماعات الإرهابية"، بتقويض الأمن العربي.

وأشار في كلمته، إلى "الاعتداءات التي تعرضتها لها السفن في ميناء الفجيرة، والاعتداء على شركة أرامكو"، مضيفاً "التمادي الإيراني في الدول العربية نتيجة عدم اتخاذ موقف حاسم من تصرفاته".

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كما وصف أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط "تهديد أمن الملاحة وطرق التجارة بالتصعيد الخطير".

واتهم أبو الغيط جماعة الحوثيين في اليمن، بـ"تجاوز الخطوط الحمراء"، قائلاً إنها "ساقت اليمن إلى الخراب"، في الوقت الذي دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمه له إلى "موقف عربي موحد لمواجهة التهديدات للأمن القومي العربي".

وقال الملك الأردني عبدالله الثاني، إن التحديات تستدعي من الدول العربية، "توحيد الجهود وتنسيق المواقف"، مضيفاً "القمة العربية تنعقد في وقت نحتاج فيه لتوحيد مواقفنا".

وكان الملك سلمان دعا في 19 مايو قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

ويأتي عقد القمة العربية عقب انتهاء القمة الخليجية الطارئة، وقبيل انعقاد القمة الإسلامية، المقررة اليوم الجمعة في مكة أيضاً.

يتبع..