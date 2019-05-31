- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير التعليم يعتمد تسريع 164 طالبا وطالبة من مختلف إدارات التعليم والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارا بتسريع الطلاب والطالبات المجتازون لاختبارات التسريع للعام الدراسي 1440/1439 هـ
وتضمن القرار يُنقل الطلاب والطالبات المجتازون في المرحلة الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي وعددهم (۳۶) طالباً و (۱۸) طالبة.وكذلك يُنقل الطلاب والطالبات المجتازون في المرحلة المتوسطة من الصف الأول متوسط إلى الصف الثالث متوسط وعددهم ( 45 ) طالباً و (۹۷) طالبة.
وشدد القرار على الإدارات التعليمية متابعة تكيف الطلاب والطالبات الذين سرعوا ورفع تقرير عن حالتهم للإدارة العامة للإرشاد الطلابي ليتم بعد ذلك رفع التقرير النهائي بحالة الطلاب والطالبات إلى اللجنة المركزية لنظام التسريع بالوزارة ومن ثم اعتماد شهادات الاجتياز للذين أمضوا المدة المقررة وفق النظام.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | بالأسماء.. وزير التعليم يعتمد تسريع 164 طالبا وطالبة من مختلف إدارات التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.