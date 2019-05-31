روبين يفاضل بين 4 عروض بعد الرحيل عن بايرن ميونيخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الهولندي آريين روبين جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني أنه يفاضل بين 4 خيارات لتحديد وجهته المقبلة بعد رحيله عن "البافاري" بنهاية الموسم الحالي، لافتا إلى أنه لم يتخذ قراراً نهائياً حتى الآن.

وقال روبين، في تصريحات لمجلة "فوتبول إنترناشونال" الهولندية: "وضعت الخيارات بشأن مستقبلي في 4 اتجاهات، أولها مغامرة خارج أوروبا في أمريكا، وهناك خيار اللعب في اليابان".

وأضاف: "هناك احتمال الانتقال لفريق كبير في أوروبا، أو العودة إلى هولندا".

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وعن قدرته البدنية على تمثيل فريق أوروبي تحدث صراحة، بقوله: "في بداية الموسم أظهرت الأرقام أنني أحد أفضل اللاعبين في الفريق".

وبحسب التقارير الصحفية الأخيرة، فإن بنفيكا بطل البرتغال حريص على التعاقد مع روبين، بالإضافة إلى أياكس وأيندهوفين وجرونجين من هولندا، وكذلك ليستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

وخاض روبين 309 مباريات مع بايرن في مسيرة 10 سنوات سجل فيها 144 هدفاً.