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2019-05-31 شاهد بالصور.. لقطات من القمة الخليجية الطارئة بمكة.. كيان راسخ في مواجهة التهديدات والتحديات







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