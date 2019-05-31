الان تتابع عاجل .. #خادم_الحرمين_الشريفين يدعو القادة العرب لاتخاذ موقف رادع تجاه أفعال إيران العدائية #القمه_الخليجيه_العربيه #قمم_مكه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 46 دقيقة - 12:44 ص, 31 مايو 2019 م التعليقات: 0 استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الوفود المشاركة في القمة العربية الطارئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. #خادم_الحرمين_الشريفين يدعو القادة العرب لاتخاذ موقف رادع تجاه أفعال إيران العدائية #القمه_الخليجيه_العربيه #قمم_مكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.