تعرف على وفد المملكة المشارك في القمة الخليجية الطارئة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) ضم وفد المملكة للقمة الخليجية الطارئة بقصر الصفا بمكة المكرمة أمس (الخميس)، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير .

ضم وفد المملكة للقمة الخليجية الطارئة بقصر الصفا بمكة المكرمة أمس (الخميس)، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

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