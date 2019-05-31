شكرا لقرائتكم خبر عن 40 عاما من الإرهاب الإيراني.. سياسة دولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

لم يعد ثمة شك أن التصعيد الإيراني من خلال وكلائها في منطقة الشرق الأوسط، يبرهن على سياسة الدولة الإيرانية «الإرهابية»، التي انتهجتها من 40 عاماً، وتجيء التهديدات الأمنية الأخيرة من خلال دفع مليشيات الحوثيين في اليمن لشن هجمات استهدفت السعودية من خلال إطلاق صواريخ باليستية والهجوم بطائرات مفخخة دون طيارين. وكذلك تعرض أربع سفن تجارية لعمليات تخريبية في ميناء الفجيرة الإماراتي، وتخريب ناقلات نفط جهة السواحل الإماراتية والهجوم على محطتي ضخ تابعتين لشركة «أرامكو» السعودية، تأكيداً على سياسة تمويل الإرهاب ودعم الإرهابيين في العالم. وبدا واضحا أن نظام الملالي في طهران يصعّد أخيراً من مستوى التهديدات الإرهابية في النطاقين الإقليمي والدولي، بواسطة مليشيات عسكرية تقاتل لصالحه بالوكالة داخل بلدان مجاورة. وبات من الصعب على النظام الإيراني إخفاء وجهه الإرهابي والطائفي وانتهاكاته الفاضحة لمبدأ سيادة الدول وتدخلاته السافرة في الشوون الداخلية للدول حتى أصبح النظام الإيراني أكبر نظام إرهابي راعٍ للإرهاب في العالم بامتياز.

وعوضاً عن أن يعمل النظام الإرهابي الإيراني على إعادة النظر في سياساته الطائفية والتدميرية ووقف تدخلاته وسحب قواته الطائفية من سورية والعراق واليمن، يواصل تصعيده واتهامه للدول جزافا بأنها تسعى لإثارة القلاقل، وهو النظام الإرهابي الأساسي الذي نشر الفتن الطائفية ودعم الميليشيات الإرهابية لتدمير الدول ونشر الفكر الطائفي المقيت. وتمكن نظام الملالي الذي تسلم سدة الحكم عام 1979 على مدى 4 عقود في تعزيز مناخ عام من الترهيب والخوف لدى الشعب الإيراني، بغية تنفيذ أجندة إرهابية، فضلا عن تقديم الدعم اللوجيستي والمادي وتوفير الملاذ الآمن لعدد من التنظيمات المتطرفة. إن تاريخ إيران في دعم الإرهاب قديم، فمنذ أن وضع الخميني قدمه على أعتاب الثورة الإيرانية في نهاية السبعينيات إلا وصعدت معه أيديولوجيته الإرهابية، ولم يستحوذ على زمام حكم إيران إلا ووطد فيها أركان إرهابه، واستغل نفوذه لبث التطرف في إيران دستورياً وميدانياً، ورسخ مبدأ تصدير الثورة في الدستور الإيراني، وهو يشمل تصدير الإرهاب والمليشيات للدول الأخرى تنفيذاً لمآرب إيران التوسعية ومساعيها للهيمنة وفرض النفوذ، وترجم الخميني ذلك عملياً، فشكل قوات الحرس الثوري الإيراني، وهي منظمة إيرانية إرهابية بامتياز، ذات إرهاب عابر للحدود، ارتكبت العديد من الأعمال الإرهابية حول العالم، وهي مدانة من مختلف الجهات، وسجلها الإرهابي حافل بالجرائم. ووجدت إيران في مليشيا الحوثي ساحة لتهديد مصالح المملكة، التي أحبطت دفاعاتها الجوية على مدار السنوات الأخيرة هجمات ضد منشآت حكومية، ورصدت أكثر من 225 صاروخا باليستيا، وعشرات الطائرات المسيرة.

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وتعود علاقة إيران بتنظيم القاعدة إلى بداية التسعينات، وذلك عندما التقى عماد مغنية بأسامة بن لادن لتبادل الخبرات، وكان واضحاً أن أرض الحرمين الشريفين هي الهدف المشترك لكلا التنظيمين الإرهابيين اللذين ظلا يتعاونان ضد المملكة وحلفائها. أما في عام 1996، قام الإرهابي أحمد المغسل الذي تدرب على يد الحرس الثوري الإيراني بعملية تفجير أبراج الخبر، وظل مختفياً في إيران إلى أن تم القبض عليه في لبنان عام ٢٠١٥، وهو يتنقل بجواز سفر إيراني وتم سجنه في المملكة. وفي مثال آخر للتعاون بين إيران والقاعدة، هو تفجيرات السفارات الأمريكية بنيروبي ودار السلام عام 1998، وهو ما أكدته محكمة أمريكية، حيث إن القاعدة لم يكن لها أن تقوم بهذه العملية لولا مساعدة مباشرة من النظام الإيراني، حيث لم تملك القاعدة قبلها الخبرات التقنية الكافية للقيام بذلك. وأثبتت وثائق بن لادن التي تم التحصل عليها في مخبأه في أبوت أباد وتم نشرها في نوفمبر الماضي، بشكل قطعي التواطؤ بين النظام الإيراني والقاعدة في التجنيد والتدريب وتسهيل مرور خاطفي الطائرات لمهاجمة المملكة والولايات المتحدة، حيث وصف بن لادن نفسه إيران بأنها الممر الآمن للقاعدة.

وفي عام 2001 هرب عدد من قيادات القاعدة إلى إيران ومنهم سيف العدل وسليمان أبو غيث وغيرهم، وظلوا تحت رعاية الحرس الثوري الإيراني، ومن إيران قاموا بالتخطيط لتفجيرات الرياض عام 2003. ويرى مراقبون أن النظام الإيراني لم يحترم حرمة الاتفاقيات والمعاهدات وعلى رأسها سفارات الدول في عاصمته، بدءاً من مهاجمة واحتلال السفارة الأمريكية عام 1979 والسفارة البريطانية عام 2011، وآخرها سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد عام 2016، كما امتدت عمليات النظام الإرهابية للكثير من الدول سواء بالتفجير أو اغتيال المعارضين.

والمتابع لعلاقة إيران والجماعات الإرهابية، يلحظ أن من بين كافة الجماعات الإرهابية التي رعتها طهران خلال السنوات الثماني والعشرين الماضية لا يوجد من هو أهم بالنسبة لإيران من «حزب الله» الذي يحتفظ نشطاؤه بعلاقات وثيقة مع مسؤولي الاستخبارات الإيرانية، وأعضاء فيلق الحرس الثوري الإيراني المنخرطين بعمق في أنشطة الصواريخ الباليستية والانتشار النووي.