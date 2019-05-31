«الطيران المدني»: عربات خاصة للإرشاد الأرضي في الصالات الملكية بمطار جدة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) هيأت الهيئة العامة للطيران المدني، عربات خاصة للإرشاد الأرضي للطائرات (Follow me) تعمل على مدار الساعة في الصالات الملكية لتوفير استقبال يليق بضيوف القمم الثلاث وذلك في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

هيأت الهيئة العامة للطيران المدني، عربات خاصة للإرشاد الأرضي للطائرات (Follow me) تعمل على مدار الساعة في الصالات الملكية لتوفير استقبال يليق بضيوف القمم الثلاث وذلك في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

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