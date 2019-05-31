شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس»: تباين درجات الطلاب طبيعي.. ولا أخطاء أو مشكلات في النتائج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد المركز الوطني للقياس (قياس) أنه قام بجميع إجراءات فحص جودة العمليات ومعادلات التصحيح للاختبارات قبل إعلان النتائج، موضحاً أنه لا توجد أي أخطاء أو مشكلات.

وقال «قياس» عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الخميس): «من الطبيعي أن يكون بين الاختبار والآخر نسبة من الطلاب تزيد درجاتها وأخرى تنقص درجاتها ونسبة تحافظ على مستوى درجاتها، وذلك بحسب ظروف المختبر».

وأضاف: «تقارب درجتَيْ الطالب في الاختبار هو نتيجة ثبات اختبارات المركز؛ لأنها اختبارات مبنية على أسس علمية ومنهجية توازن بين الاختبارات. وثبات درجة الطالب تدل على عدم تغير الظروف والمعطيات التي تؤثر على الأداء».