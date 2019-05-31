العثيمين: نأمل استئناف حوار حقيقي باكستاني هندي لمعالجة قضية جامو وكشمير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين عن أمله أن يتم استئناف حوار حقيقي بين باكستان والهند بحيث يشكل أداة جوهرية مبنية على النتائج في معالجة جميع القضايا العالقة، وفي طليعتها نزاع جامو وكشمير.

وأكد الأمين العام في كلمة ألقاها خلال اجتماع فريق الاتصال المعني بجامو وكشمير لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد على هامش الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية بالدول الأعضاء للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية في مكة المكرمة، على الموقف المبدئي للمنظمة التي تدعم على نحو تام أبناء شعب جامو وكشمير في كفاحهم من أجل إحقاق حقوقهم المشروعة، معربا عن أمله في أن يترجم تضامن دعم الدول الأعضاء في المنظمة إلى تدابير عملية وفعلية لمساعدة الشعب الكشميري.

ودعا الاجتماع الهند إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن كشمير التي تعلن أن التصرف النهائي لولاية جامو وكشمير سيتحدد وفقا لإرادة الشعب المعبر عنها من خلال نهج ديمقراطي يتمثل في إجراء استفتاء حر ونزيه برعاية الأمم المتحدة.

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كما رحب اجتماع مجموعة الاتصال بالتوصيات الواردة في تقرير الأمم المتحدة حول كشمير الصادر في يونيو 2018، الذي يدعو إلى الإسراع في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في كشمير، كما دعا الهند إلى السماح للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق وكذا لبعثة منظمة التعاون الإسلامي لتقصي الحقائق والفرق الدولية لحقوق الإنسان والهيئات الإنسانية بزيارة كشمير.

وكان الدكتور يوسف العثيمين التقى أمس وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية مخدوم شاه محمود قريشي، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية العادية.

وتقدم وزير الخارجية الباكستان بالشكر إلى الأمين العام ومنظمة التعاون الإسلامي على الجهد الذي بذل من أجل عقد القمة الإسلامية الرابعة عشرة، والجهود التي تضطلع بها المنظمة تجاه تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وثمن دور المنظمة في عقد اجتماع مجموعة الاتصال حول جامو وكشمير، مؤكدا أن باكستان ستظل داعمة لعمل وأنشطة المنظمة.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، فيما توجه الأمين العام للمنظمة بالشكر إلى الوزير الباكستاني على دعم بلاده لمشاريع وبرامج المنظمة والدور الذي تقوم به باكستان العضو المؤسس خدمة للأمة الإسلامية.