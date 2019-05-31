كلمات الملك سلمان عن خدمة الحرمين ووحدة الصف العربي والإسلامي تتصدر المشهد العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تصدرت كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن شرف خدمة الحرمين الشريفين ووحدة الصف العربي والإسلامي المشهد العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، حيث جرى عرضها على شاشات مطاري الملك عبدالعزيز في جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة وعدد من القطاعات الحيوية.

وهذه الكلمات سبق وأن ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مناسبات رسمية داخل المملكة وخارجها، وتحمل مضامينها اهتمام المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وتشرفها بذلك العمل، إضافة إلى حرص المملكة على وحدة الصف العربي والإسلامي.

وأخرجت وكالة الأنباء السعودية هذه الكلمات في صورة إنفوجرافيك بمناسبة استضافة المملكة أعمال القمتين الطارئتين الخليجية والعربية اللتين دعا إلى عقدهما الملك سلمان بن عبدالعزيز مع القمة الإسلامية الاعتيادية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة خلال الفترة من 25 - 26 رمضان 1440.

ووضعت «واس» الكلمات في قوالب إنفوجرافيك فنية بمقاسات متنوعة تتناسب مع طبيعة الوسائل التقليدية والالكترونية بما في ذلك الواتس اب الذي سهل تناقلها بين الأوساط العامة والمتابعة للشأن السعودي باللغة العربية واللغات التي ترجمت إليها وهي: الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الصينية، الإندونيسية، الأوردية.

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وعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هذه اللوحات على شاشات برج الصفوة، ومبنى الرئاسة، وبرج أجياد المواجه للساحات، والقشاشية، وباب الملك فهد، وباب إسماعيل، إضافة إلى الشاشات المحيطة بالمسجد النبوي.

ولاقت اللوحات انتشارا واسعا، حيث عرضت في صالات مشروع قطار الحرمين في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، وقال المهندس عبدالله غازي «إنها وجدت إقبالا كبيرا من مرتادي المحطة، حيث حرصوا على قراءة هذه الكلمات التي عرضت بلغاتها الست».

وجرى بث هذه الكلمات بلغاتها الست على شاشات المركز الإعلامي للقمم الثلاث في فندق فوربوينت باي شيرتون بمكة المكرمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة «واس» الشمولية لتغطية أعمال القمم الثلاث في مكة المكرمة التي تضم التغطية الإخبارية، وحيث تحمل هذه الكلمات مضامين مهمة تتوافق مع أهمية هذه القمم التي جاءت منها القمتان الخليجية والعربية بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتزامن مع عقد القمة الإسلامية الاعتيادية الـ14.

كلمات خادم الحرمين جرى عرضها على شاشات:

مطار الملك عبدالعزيز في جدة

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة

صالات مشروع قطار الحرمين

برج الصفوة

مبنى رئاسة شؤون الحرمين

برج أجياد المواجه للساحات

القشاشية

باب الملك فهد

باب إسماعيل

الشاشات المحيطة بالمسجد النبوي