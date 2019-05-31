المعتمرون والزوار يستهلكون 35 مليون لتر من ماء زمزم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

بلغ استهلاك زوار ومعتمري المسجد الحرام من ماء زمزم خلال العشرين يوما الأولى من رمضان لهذا العام، 35,570,000 لتر، فيما تم استهلاك 70,450,000 كاسة بلاستيك، بحسب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لـ «مكة».

وتنشر إدارة سقيا زمزم بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين في المسجد الحرام 11,570 حافظة في عموم المسجد الحرام وساحاته، منها 6,282 حافظة أساسية، و5,288 حافظة احتياطية، إضافة إلى تشغيل عدد من المشربيات والمجمعات وخزانات الاستيل المخصصة لماء زمزم المنتشرة في المسجد الحرام، كما تنشر الإدارة عددا من حاملي حقائب ماء زمزم لتقديم ماء زمزم في المطاف والمشايات وداخل المصليات والمصليات الخاصة بذوي القدرات الخاصة. من جهة أخرى يصل عدد الحافظات المستخدمة في المسجد الحرام إلى 25,000 حافظة يوميا، إضافة إلى تشغيل 650 مشربية رخامية و216 خزان استيل.

استهلاك المعتمرين والزوار من ماء زمزم: