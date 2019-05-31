السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جيتاناس ناوسيدا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليتوانيا. وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لجيتاناس ناوسيدا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليتوانيا. Advertisements وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي. .. ولي العهد يستعرض مستجدات الأحداث مع رئيس وزراء اليابان تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وجرى خلال الاتصال بحث التعاون الثنائي بين البلدين واستعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.



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كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ جيتاناس ناوسيدا لفوزه بالانتخابات الرئاسية في ليتوانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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