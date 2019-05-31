السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما وجد الخطر الإيراني على مائدة 4 قمم عربية طارئة سابقة، ستكون القمة العربية الاستثنائية التي تستضيفها مكة المكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القمة رقم 14 في تاريخ القمم الطارئة التي ترتبط بأحداث عاجلة ومهمة.

وستعود هذه النوعية من القمم بعد غياب 19 عاما، حيث كانت آخر قمة عربية طارئة في القاهرة إثر أحداث العنف التي تفجرت في الأراضي الفلسطينية وحضرتها جميع الدول باستثناء ليبيا، وأقرت صندوق الأقصى، فيما تعود القمم الاستثنائية للضيافة السعودية بعد 43 عاما، حيث كانت آخر قمة عام 1976 بسبب أزمة لبنان والحرب الأهلية التي اندلعت فيه.

القمم الطارئة

- قمة أنشاص

تاريخ الانعقاد: مايو 1946

تعد أول اجتماع عربي عقد بدعوة من ملك مصر الملك فاروق لمناصرة القضية الفلسطينية، وحضرتها 7 دول، هي: مصر والسعودية وشرق الأردن واليمن والعراق ولبنان وسوريا.

ومن المخرجات:

- التأكيد على عروبة فلسطين.

- مساعدة الشعوب العربية المستعمرة على نيل استقلالها.

- قضية فلسطين قلب القضايا القومية، باعتبارها لا تنفصل عن باقي الأقطار العربية.

قمة بيروت

تاريخ الانعقاد: نوفمبر 1956

عقدت بدعوة من الرئيس اللبناني كميل، إثر العدوان الثلاثي على مصر وقطاع غزة.

من المخرجات:

- مناصرة مصر ضد العدوان، واللجوء إلى حق الدفاع المشروع حال عدم امتثال الدول المعتدية لقرارات الأمم المتحدة، وامتناعها عن سحب قواتها.

- تأييد نضال الشعب الجزائري من أجل الاستقلال عن فرنسا.

- اعتبار سيادة مصر هي أساس حل قضية السويس.

قمة القاهرة

تاريخ الانعقاد: سبتمبر 1970

عقدت إثر الاشتباكات المسلحة في الأردن بين المنظمات الفلسطينية والحكومة الأردنية، وتغيبت كل من سوريا والعراق والجزائر والمغرب.

من المخرجات:

- الإنهاء الفوري للعمليات العسكرية بين الجانبين.

- إطلاق سراح المعتقلين.

- السحب السريع لكلتا القوتين من عمان، وإرجاعهما إلى قواعدهما الطبيعية والمناسبة.

قمة الرياض

تاريخ الانعقاد: أكتوبر 1976

عقدت بدعوة من السعودية والكويت لبحث أزمة لبنان، وتعد أول قمة عربية طارئة تستضيفها المملكة.

من المخرجات:

- الدعوة إلى ضرورة وقف الحرب الأهلية في لبنان.

- المطالبة بإعادة الحياة الطبيعية إلى الشارع اللبناني، واحترام سيادة الدولة اللبنانية.

قمة فاس

تاريخ الانعقاد: سبتمبر 1982

حضرت 19 دولة وغابت مصر وليبيا.

من المخرجات:

- أقر خلالها مشروع الملك فهد بن عبدالعزيز للسلام في الشرق الأوسط وأصبح مشروعا للسلام العربي.

- إدانه العدوان الإسرائيلي على شعب لبنان.

- أي اعتداء على أي دولة عربية اعتداء على البلاد العربية جميعا، على خلفية الحرب العراقية الإيرانية.

قمة الدار البيضاء

تاريخ الانعقاد: أغسطس 1985

عقد الاجتماع بناء على دعوة من الملك الحسن الثاني ملك المغرب.

من المخرجات:

- الالتزام الكامل بميثاق التضامن العربي، وقررت تأليف لجنتين لتنقية الأجواء العربية.

- التصميم على وضع حد سريع للحرب العراقية الإيرانية من خلال حل سلمي عادل للنزاع بين البلدين.

- استنكرت القمة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه ومصادره، وفي مقدمته الإرهاب الإسرائيلي.

قمة عمان الأردنية

تاريخ الانعقاد: نوفمبر 1987

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بحثت موضوع الحرب العراقية الإيرانية والتضامن مع العراق، وحضرت 20 دولة عربية، إضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

من المخرجات:

- التضامن مع الكويت والسعودية والعراق إزاء التهديدات والاستفزازات الإيرانية.

- إدانة احتلال إيران لأراضي العراق والتضامن الكامل مع العراق للدفاع عن أرضه وسيادته.

- إدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت، ودعت إلى ضمان حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي.

قمة الجزائر

تاريخ الانعقاد: يونيو 1988

عقدت بناء على طلب الرئيس الجزائري الشاذلي لدعم الانتفاضة الفلسطينية.

من المخرجات:

- دعم الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، وتعزيز فعاليتها وضمان استمراريتها.

- تجديد التضامن الكامل مع العراق والوقوف معه في حربه ضد إيران.

- إدانة الاعتداء الأمريكي على ليبيا، وتأييد سيادة ليبيا على خليج سرت.

- إدانة الإرهاب الدولي والممارسات العنصرية.

قمة الدار البيضاء

تاريخ الانعقاد: مايو 1989

عقدت بحضور مصر التي استعادت عضويتها في الجامعة العربية.

من المخرجات:

- تقديم الدعم والمساعدة المعنوية والمادية للانتفاضة الفلسطينية.

- تأييد عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط.

قمة بغداد

تاريخ الانعقاد: مايو 1990

عقدت بدعوة من الرئيس العراقي صدام حسين، وغابت عنها سوريا ولبنان.

من المخرجات:

- الترحيب بوحدة اليمنين الشمالي والجنوبي، بعدما كانا دولتين مستقلتين.

- تأييد استمرار الانتفاضة الفلسطينية، والتأكيد على دعمها ماديا ومعنويا.

- دعم العراق في حقه امتلاك جميع أنواع التكنولوجيات الحديثة.

- إطلاق سراح أسرى الحرب بين الجانبين العراقي والإيراني.

قمة القاهرة

تاريخ الانعقاد: أغسطس 1990

عقدت إثر الغزو العراقي على دولة الكويت

من المخرجات:

- إدانة العدوان العراقي على الكويت.

- إرسال قوة عربية مشتركة إلى الخليج العربي بناء على طلب السعودية.

قمة القاهرة

تاريخ الانعقاد: يونيو 1996

عقدت بعد انقطاع لست سنوات، وحضرته كل الدول العربية باستثناء العراق.

من المخرجات:

- التأكيد مجددا على شروط السلام الشامل مع إسرائيل، وهي: الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس والجولان والجنوب اللبناني.

- التوقف عن النشاط الاستيطاني، والتضامن العربي مع دولتي البحرين والإمارات ضد التهديد الإيراني.

قمة القاهرة

تاريخ الانعقاد: أكتوبر 2000

عقدت إثر أحداث العنف التي تفجرت في الأراضي الفلسطينية، حضر القمة جميع الدول العربية باستثناء ليبيا.

من المخرجات:

- إنشاء صندوقي تمويل باسم «انتفاضة القدس» و»صندوق الأقصى».

قمة مكة

تاريخ الانعقاد: مايو 2019

ستعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرمة 30 مايو، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتكون القمة العربية الطارئة الـ14.

وتأتي القمة حرصا من خادم الحرمين الشريفين على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد الهجوم على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطيتين بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية. ويواكب القمة عقد قمة خليجية طارئة أيضا لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة.