الدفاع المدني يطلب سائقين براتب 6 آلاف ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها لعدد من السائقين الموقتين «نقل ثقيل»، لشغل وظائف قيادة آليات الدفاع المدني خلال موسم الحج لهذا العام، اعتبارا من تاريخ 15 /‏ 11 /‏ 1440هـ ولمدة شهرين، براتب مقطوع وقدره 6 آلاف ريال شامل لجميع البدلات.

وسيستقبل المتقدمون على الوظائف الاثنين 7 شوال المقبل، بمقر قوات الطوارئ والإسناد في حي العوالي بمنطقة مكة المكرمة، ولمدة 4 أيام، من الثامنة صباحا حتى الـ 12 ظهرا، وذلك لإجراء اختبارات القبول.

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وعلى الراغبين التقدم للوظائف استيفاء الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعدم إنهاء خدمات المتقدم لأسباب مسلكية، وأن يكون لائقا طبيا، وألا يقل عمر المتقدم عن (23 عاما) ولا يزيد على (58 عاما)، وألا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن الابتدائية، وألا يكون المتقدم موظفا حكوميا على رأس العمل، وأن يوقع تعهدا خطيا بالعمل في أي مكان بمكة المكرمة.

ويفضل التخصصات التالية (سائق شيول، دركتر، ونش الكتروني، لوري تريلا 4 محاور، فني دراجات نارية)، كما يفضل من لديه خبرات سابقة وشهادات شكر في هذا المجال.

وعلى المتقدم إحضار ملف به صورة الهوية الوطنية، صورة من رخصة النقل الثقيل سارية المفعول، صورة شمسية (3*4)، 4 صور مع إحضار الأساس لكل المرفقات لمطابقتها، وإحضار تعريف مصدق للمتقدم.