، مضاربة بين شابين في "عزيزية مكة" تنتهي بمقتل أحدهما.. والجاني يسلم نفسه للشرطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما لا تزال الجهات الأمنية تجري تحقيقاتها حول ظروف وملابسات الحادثة

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة - ممثلة في شرطة العزيزية - بعد مغرب الخميس، حادثة وفاة شاب بعد أن تلقى عدة طعنات في صدره عن طريق آلة حادة، سددها له شاب آخر، فيما لا تزال الجهات الأمنية تجري تحقيقاتها حيال الحادثة.

ووفقاً لمصادر "الخليج 365"، فإن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً مفاده مقتل شاب على يد آخر في حي العزيزية بمكة المكرمة، بعد أن سدد عدة طعنات في صدر المقتول أودت بحياته، وقد سلم نفسه بعد ذلك.

وبحسب المعلومات فإن الجاني والمجني عليه من خارج منطقة مكة المكرمة؛ بالتحديد من إحدى محافظات الباحة، وبينهما خلاف سابق قد يكون وراء الشجار الذي وقع بينهما ونتج عنه مقتل أحدهما.

وقد سلَّم القاتل نفسه، فيما لا تزال الشرطة تجري تحقيقاتها لاستكمال الإجراءات اللازمة؛ تمهيداً لإحالة ملف القضية للنيابة العامة.