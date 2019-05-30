انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة قطر تقفز بفعل زيارة رئيس وزرائها للسعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 11:51 مساءً - قفزت بورصة قطر إلى أعلى مستوى أثناء التعاملات في تسعة أشهر، الخميس، بعد زيارة رئيس وزراء قطر، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، إلى السعودية لحضور القمم الخليجية والعربية والإسلامية.

وقفز مؤشر بورصة قطر 3.4%، مسجلاً أعلى مستوى أثناء التعاملات منذ أغسطس 2018. وقادت البنوك المكاسب مع صعود سهم بنك قطر الوطني 4.4%، وسهم البنك التجاري القطري 9%.

وقفز المؤشر 3.4% إلى 10273 نقطة، وفقاً لـ"وكالة رويترز".

Advertisements

ووصل رئيس الوزراء القطري، الخميس، وشارك في القمة الخليجية الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة.

وبمشاركة رئيس الوزراء القطري في القمم الثلاث يصبح المسؤول القطري الأرفع الذي يزور السعودية بعد الأزمة الخليجية وحصار قطر، في يونيو 2017.

ويأتي انعقاد القمم في وقت تشهد فيه منطقة الخليج أزمة بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال معدات عسكرية إلى الشرق الأوسط.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، فرضت مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر في يونيو 2017، بسبب ادعاءات بأن الدوحة تدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر وتؤكد أنها محاولة للسيطرة على قرارها السيادي.