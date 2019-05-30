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فيديو.. الزياني: القمة الخليجية تؤكد حرص الملك سلمان على مواجهة التحديات في المنطقة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
قال عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن الاستفزازات الإيرانية مستمرة في المنطقة وتهدد أمن واستقرار العالم.
وأضاف الزياني خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية مساء، اليوم الخميس، أن القمة تنعقد في ظل وضع إقليمي يتطلب الحيطة والحذر والاستعداد.
وأضاف الزياني أن القمة تُؤكد حرص الملك سلمان على مواجهة التحديات في المنطقة.
وتابع عبداللطيف الزياني قائلًا : “القمة الطارئة تنعقد في ظل تحديات جسيمة تتطلب مزيدًا من التعاضد”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، قد طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء دور إيران التخريبي ووقف دعمها للإرهاب ومنعها من تهديد الملاحة الدولية.
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